ファッションセンターしまむらで、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちがデザインされたモバイルアイテムなどのコレクションが発売されます。「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」といったおなじみの仲間に加え、今作から登場する新キャラクターたちもあしらわれた、ポップでカラフルなデザインが魅力です。毎日持ち歩きたくなる便利な全7種類のアイテムがラインナップされています。 ファッ