日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された今秋ドラフト１位候補の青学大・渡部海捕手（４年＝智弁和歌山）が主将に選ばれた。選考合宿の３日間、主将は日替わりで渡部は２日目に務