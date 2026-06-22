タレントで俳優の二宮和也がアンバサダーを務める、『シークレットシネマ』（25日開催）の特別鼎談（ていだん）が公開された。【動画】二宮和也、嵐ラストツアーで自身の“体力”を実感ファンへの感謝も同企画は、当日まで映画のタイトルを伏せて上映する一日限定の特別イベント。映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」が上映される。指先ひとつで情報が入る時代に、あえて作品を知らずに