金沢市内の高校では22日、生徒たちがトキをモチーフにしたクッキーづくりにチャレンジしました。白やピンクのカラフルなクリームで色づけされたトキのアイシングクッキー。金沢市立工業高校で開かれたのはトキへの理解を深めるための特別授業です。講義ではくちばしの先端が泥の中の獲物を探すセンサーとしての役目を持っていることから皮膚が薄くなっていて、集まった血管が透けて赤く見えていることなどが紹介されました。トキの