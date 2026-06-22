アニメ映画『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編（公開中）のBlu-ray＆DVDが、9月2日に発売されることが発表された。あわせて、「数量限定 新規シーンコンテ集＆UHD付き特装版Blu-ray」も同時発売される。【画像】ファン垂涎！『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の特装版Blu-ray収録内容Blu-ray＆DVDには、描き下ろし特製三方背ケースや20Pスペシャルブックレットに加え、後編特別映像や幕間映像などの映像特典を収録。