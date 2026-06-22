■劇中ドラマ撮影スタッフ気分味わえるTシャツ、台本風ノートも登場歌手で俳優の中島健人が主演を務める、映画『ラブ≠コメディ』入場者特典第1弾「フォトカード」のビジュアルが解禁された。7月3日の公開初日から5日まで、入場者1人につき1枚プレゼントされる。さらにまるでスタッフの一員になったような気分が味わえるグッズ画像も到着した。【写真】かわいい！スタッフＴシャツや台本風ノート今作は、“360度全方位イケメン