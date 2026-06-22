AKB48の伊藤百花、OCHA NORMAの北原ももが、23日発売の『CanCam』8月号（小学館）に登場。令和のバズアイドルが“くずれないコスメ”をテーマに、現役アイドルのメイクテク＆リアルに愛用中の推しコスメを公開する。【写真】さらふわ肌が美しい北原ももライブ中にどんなに動いても、汗をかいても、強い照明を浴びてもかわいさをキープするアイドルたち。その裏には、日々研究を重ねてたどり着いたコスメ選びと、細かなテクニッ