7月6日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』（毎週月曜後8：57）の追加キャストとして、トラウゴッド・レークス・アードラーを松岡禎丞、ミツバを茅野愛衣が演じることが発表された。【画像】胸元が色っぽい！豊満ボディの新キャラクターは第六皇妃で主人公の母松岡演じるトラウゴッドはアードラシア帝国第四皇子、茅野演じるミツバはアードラシア帝国第六皇妃であり、アルノルトと