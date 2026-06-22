運営する音楽教室で教えるフリーランス講師に対し、体験レッスン1回当たりの指導報酬を500円としたのは、フリーランス法が禁じる買いたたきに当たるとして、公正取引委員会は22日、河合楽器製作所に再発防止を求め勧告した。