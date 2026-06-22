Astemo（アステモ）が開発したレアアースを使わない新型モーター＝5月、横浜市自動車業界で、中国が圧倒的なシェアを握るレアアースを使わない動きが活発化している。部品大手の「Astemo」（東京）は、独自技術でEV向けの新型モーターを開発した。中国が重要鉱物の対日輸出規制を強める中、政治の動向に左右されない「レアアースフリー」のサプライチェーンを構築できるかどうかが試される。新型モーターは昨年10月に発表。レ