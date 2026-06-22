天皇皇后両陛下のベルギー到着を出迎えたエリザベート王女。将来女王となるその爽やかな佇まいに注目した方も多いことと思います。空港に王女を差し向けた国王と両陛下には、多くの共通点がありました。次期女王はオックスフォードとハーバード卒フィリップ国王夫妻の長女・エリザベート王女。父の即位に伴い、王位継承順位第一位となった将来の女王です。両陛下も留学されていたイギリスの名門・オックスフォード大学を卒業。軍務