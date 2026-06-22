成田空港周辺の開発用地などへの出資を募る不動産投資商品「みんなで大家さん」を巡り、千葉県成田市が５月１日、事業者の「共生バンク」（東京都）に対し、造成工事の完了が見込めない場合、事業計画の変更または廃止を検討するよう求める通知を出したことがわかった。開発用地の約４割の土地で賃貸借契約が切れ、現行計画では事業継続は不可能な状況に陥っており、関係者や出資者は同社の対応を厳しく注視している。（落合俊、