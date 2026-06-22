【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）【映像】まさかの30m直接FK弾＆会場お祭り騒ぎカーボベルデ代表の歴史が動いた瞬間だった。MFケビン・ピナがおよそ30mの直接FKを叩き込むと、ファンからは「歴史的瞬間じゃないか」「台風の目か？」と大興奮の声があがった。日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、カーボベルデ代表はウルグアイ