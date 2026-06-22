栃木県の観光施設の駐車場でドリフト走行をしたとして、オランダ国籍の男が逮捕されました。オランダ国籍ロイ・ウィッテ容疑者（32）は15日、宇都宮市にある大谷資料館の駐車場でドリフト走行をし、アスファルトにタイヤ痕を付け、路面を汚した疑いが持たれています。大谷資料館・館長：通常よりは濃くタイヤ痕が残ってしまっている。これを修復するってなると、結構な金額がかかるのかな。警察によりますと、ウィッテ容疑者は観光