超特急のユーキ（31）が急性虫垂炎のため23日と25日に開催予定だったイベントを欠席すると22日、公式サイトが伝えた。発表では「弊社所属超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」とし「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」としている。欠席対応となるのは23日の「KATE SHIBUYA meets超特急YUKI」と25日の「ユーキ(超特急)と話