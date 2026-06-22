国の登録有形文化財に指定された養老駅。その駅前で100年以上愛され続けるのが「吉備羊羹」です。地域特産のきびを使い、4代にわたって受け継がれてきた養老の名物を訪ねました。 ■100年続く養老の名物ようかん 岐阜県養老町をぶらり旅。2026年3月、国の登録有形文化財に指定された養老鉄道の「養老駅」。 その駅前に店を構えるのが、1917年創業の「きびようかん本家」です。この店の名物が、「吉備羊羹」