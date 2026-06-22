浦和レッズは22日、MF水沼宏太の完全移籍加入を発表した。オーストラリアのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFCでプレーしていた36歳が日本へ復帰し、新たな挑戦の場として浦和を選んだ。神奈川県出身の水沼は、横浜F・マリノスのアカデミーからトップチームへ昇格。その後は栃木SCやサガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪などでプレイし、2020年に古巣の横浜FMへ復帰した。J1通算395試合48得点を記録しているほか、日本代表とし