チェルシーが、ポルトに所属するポルトガル代表GKディオゴ・コスタの獲得に興味を持っているようだ。イギリス『Mirror』が伝えた。昨夏にクラブ・ワールドカップを制して世界一に輝いたチェルシーは、エンツォ・マレスカ体制でシーズンをスタートさせたものの、シーズン途中にリアム・ロシニアー体制に移行。しかし、成績不振で3ヶ月あまりで解任し、新シーズンからはシャビ・アロンソ氏が指揮を執ることになっている。昨季は10位