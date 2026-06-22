特殊詐欺につながるとみられています。 【写真を見る】「送った荷物にカード」“郵便局”から不審電話→その後“警察”から犯人扱い「無実を証明するため」現金要求県内で相次いで確認特殊詐欺に注意（山形） 山形県内で「郵便局」を名乗る不審な電話が相次いで確認され、警察が注意を呼びかけています。 「あなたが送った荷物の中にキャッシュカードが入っていた」郵便局を名乗る相手はこのように話したという