全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。東日本国際大・黒田義信外野手（４年＝九州国際大付）は２２年の高校日本代表に続く、代表入りとなった。この日の紅白戦では、３回の第１打席で