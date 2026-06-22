神戸のマンションの一室で、冷凍庫から損壊された遺体が発見されました。遺体は凍っておらず、腐敗が進んでいたということです。 6月20日正午すぎ、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で男性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、6月19日午後に住民から「異臭がする」と連絡を受けたマンションの管理会社が警察に通報。翌日の20日、訪れた警察官が玄関を入ってすぐの場所に置かれていた大型冷凍庫の中から成人男性の