全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された駒大・真辺麗生選手（３年＝東邦）はこの日行われた紅白戦に右翼で出場し、２回裏に明大・榊原七斗外野手（４年＝報徳学園）の右中間へ