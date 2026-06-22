体操五輪金メダリストでタレントの森末慎二（67）が22日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の移籍を改めて報告した。長年所属した芸能事務所「佐藤企画」が、今年1月にマネジメント業務を終了。それにともない「萩本企画」への移籍が発表されていた森末。この日は「このたび事務所が変わり萩本欽一さんの萩本企画にお世話になる事になり挨拶をさせて頂き一緒に写真を撮って頂きました」と改めて報告。事務所代表のコメ