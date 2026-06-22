日本国民の長距離移動の大動脈となっている新幹線。6月17日、JR東海とJR西日本は東海道・山陽新幹線にグリーン車よりさらに上位となる新クラス『Supreme Class（スプリームクラス）』を10月1日に導入することを発表した。【写真】高級日本酒まで用意！ 新幹線『Supreme Class』の豪華な限定商品発表によると、Supreme Classは個室タイプの『Cabin（キャビン）』と半個室タイプの『Seat（シート）』の2種類。『キャビン』の発売