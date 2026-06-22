バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の小川嶺会長が２２日、本拠地となる新アリーナの建設候補地が苗穂、中島公園、真駒内と地権者との関係上非公開の１か所を合わせた４つのエリアに絞られたことを発表した。昨年６月の計画発表時に候補地選定の期限を１年以内としていたが、現状では来年３月末までの正式決定を目指すことになる。小川会長は札幌市の秋元克広市長を表敬訪問後、同市長とともに取材に応じ、エリアごとの