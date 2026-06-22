JKAは「第2回毎日新聞社杯女子オールスター競輪」（8月7〜9日、佐世保）の出場予定42選手と、ガールズドリームレース出場予定7選手を発表した。ガールズドリームレース出場予定選手は以下の通り。児玉碧衣（31＝福岡）太田りゆ（31＝埼玉）佐藤水菜（27＝神奈川）久米詩（26＝静岡）石井寛子（40＝東京）河内桜雪（23＝群馬）梅川風子（35＝東京）※年齢は開催初日時点。欠場時の繰り上げ選手は小林優香、山原さくらの順