医大に進学するも、医師にならずに自営業の道を進み、常に「自分ならではの役割は何か」を探し求める中で、テクニカルダイビングと出会った――。MBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)で、水中探検家の伊左治佳孝さんに密着した。SNSでは「水中探検家としての生き方に矜持を感じた」と背中を押された視聴者たちの声が上がっている。『情熱大陸』○水中世界で「前人未踏」に挑む太平洋に浮かぶ絶海の孤島・