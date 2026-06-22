不動産投資といえば、「いい物件を購入し、適切に運用し、最後に売却する」という流れが王道だと思われがちだ。しかし、東大卒でゴールドマンサックス出身の投資家・小原正徳氏は、「不動産は物件を買うことだけがすべてではない」という――。同氏の著書『世界の超富裕層がしている 「最初の1億円」の作り方』（KADOKAWA）より、筆者の実体験を通して、情報をマネタイズする具体的な方法を伝授する。不動産投資は、物件を買うだけ