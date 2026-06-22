大学進学率が上昇し、いまや2人に1人が大学に進む時代。しかし、すべての家庭がその学費を賄えるわけではない。日本学生支援機構（JASSO）の調査によると、令和5年度には大学生の3人に1人が奨学金を利用しており、多くの学生は月数万円の借金を背負って大学生活を送り、卒業後も返済が数十年におよぶケースも少なくない。32歳のAさんの事例を紹介する。「みんな借りるもの」…借金という実感のないまま手続きした240万円Aさんは茨