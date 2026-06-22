歩きながら故意に通行人の肩などにぶつかる日本の“ぶつかり”問題が、韓国で再び注目されている。きっかけは、ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の日本人メンバー、ミナミが渋谷を歩く動画だった。【画像】これが日本の“ぶつかり”？ミナミが危機一髪ギャル風のスタイリングで街を歩くミナミのそばに、通行中の男性が肩を入れて近づいたように見える場面が映り込み、韓国SNSで「意図的にぶつかろうとしたのではないか」と物議