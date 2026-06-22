不動産投資で負けないための戦略として、安定した家賃収入を得ながらインカムゲインを狙う方法があります。投資物件を選ぶにあたって「駅から徒歩5分以内」「築10年以内」のように条件を設定することは大事ですが、あまりにも絞り込みすぎるとかえって決められなくなってしまいます。本記事では、村野博基氏の著書『戦わずして勝つ不動産投資30の鉄則』（扶桑社）より一部を抜粋・編集し、「100点ではないけど60点を超えているか