Netflixシリーズ『トングン―呪いの宮―』の第1弾スチールカットが公開された。6月22日、Netflixは俳優ナム・ジュヒョク、ノ・ユンソ、チョ・スンウが出演する『トングン―呪いの宮―』の第1弾スチールを公開。圧倒的な演技アンサンブルを予感させるビジュアルとともに、美しくも不気味な宮廷を舞台に繰り広げられるミステリアスな物語への期待を高めた。【写真】ナム・ジュヒョク、兵役中の姿『トングン―呪いの宮―』は、鬼の世