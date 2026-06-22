ガールズグループHearts2Heartsがカムバックした。SMエンターテインメントの“レモンコンセプト”を引き継ぐ。6月22日、Hearts2Heartsはソウル龍山（ヨンサン）区のブルースクエアで、2ndミニアルバム『Lemon Tang』のメディアショーケースを開催した。【写真】メンバー個別カットも！H2H、ショーケースの様子所属事務所SMエンターテインメントは、タイトル曲『Lemon Tang』について、1人でいるときはレモンのように酸っぱくて尖っ