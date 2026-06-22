少女時代のソヒョンが、誕生日を迎えるにあたり、意義深いボランティア活動を行った。ソヒョンは6月21日、自身の誕生日に合わせて京畿道（キョンギド）安城（アンソン）市の動物保護施設を訪れ、ファンと共にボランティア活動を行った。【写真】始めて5カ月？批判されたソヒョン、意外な経歴このボランティア活動は、ソヒョンとファンの温かい気持ちを、愛情を必要としている保護動物たちにも届けようという趣旨で企画されたもので