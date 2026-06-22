4人組アイドルグループ「みみっchu」のメンバー、川井めるさんが2026年6月21日、山手線で隣席の客から太ももを繰り返し触られたとして、Xで被害を訴えた。「ただ5回ほどこれを繰り返していたのが気になりました」みみっchuは、「このときめき、可愛くてたまらない！」をキャッチコピーに掲げ、「夢かわ王道4人組アイドル」として活動するグループだ。川井さんはXを更新し、電車内で撮影された約30秒の動画を公開した。動画には、鞄