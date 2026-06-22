長引く物価高騰などで消費者の節約志向はより一層強まっている。その中でコンビニ各社は、来店客の確保に向けて値ごろ感や楽しさを打ち出した企画を行っているほか、強みを活かしたコンテンツの展開なども進めている。2025年において、期間限定の増量企画や、価格訴求型のキャンペーンなどが目立った。増量企画はただ値ごろなだけでなく、商品を実際に見たときの驚きなど、「楽しさ」という点で広く支持を得た。セット購入による値