韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「비속어（ピソゴ）」の意味は？「비속어（ピソゴ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、言葉のジャンルに関する言葉です。「비속어（ピソゴ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「スラ