世代を超えて愛される「シルバニアファミリー」と、ドイツ伝統工芸織物シュニール織ブランド「FEILER（フェイラー）」の人気コラボレーション第2弾が登場します。今回のコラボでは、このためだけに制作されたオリジナルデザインのアイテムに加え、第1弾で人気を集めたハンカチの新バージョンもラインアップ。フェイラーらしい上質な質感とシルバニアファミリーの温かな世界観が融合した