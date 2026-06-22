高市総理はきょう、公設秘書が暗号資産「サナエトークン」や中傷動画の作成に関わったとされる一部報道をめぐり、「近日中に秘書の陳述書を国会に提出する」と明らかにしました。国会記者会館から中継です。中傷動画と暗号資産について関与を否定する高市総理は、秘書に文書を提出させることで問題の収束を図りたい考えです。立憲民主党杉尾秀哉 参院議員「いずれも政治への信頼や民主主義の根幹に関わる問題であります。看