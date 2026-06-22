記者会見する原告ら＝22日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ選挙に出馬できる「被選挙権」を年齢で制限する公選法の規定は違憲だとして、20代の男女が立候補できる地位の確認などを国に求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が22日、東京高裁で開かれた。原告6人が意見陳述し「主権者として、対等に政治参加する権利を認めてほしい」と求めた。原告の久保遼さん（22）は、請求を退けた一審東京地裁判決が、立候補には一定の社会経