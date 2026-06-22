ロッテの広池康志郎投手が23日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発することが発表された。日本ハムは北山亘基投手が先発する。広池は2年目の今季、中継ぎとして1軍で開幕を迎え、4月12日の西武戦から先発に配置転換。ここまで10試合に登板（先発は8）して2勝2敗、防御率3・17の数字を残している。前回12日のDeNA戦では勝敗こそ付かなかったものの、8回6安打2失点と好投し、チームのサヨナラ勝ちに貢献した。日本ハム