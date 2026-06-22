衆参両院の正副議長は、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の「要綱」について、25日に政府が各党・各会派へ説明を行うと明らかにしました。森衆議院議長「当日（木曜日）は要綱について、政府から説明を聴取し、各党各会派からのご意見を聴取いたします」22日、衆参両院の正副議長は木原官房長官から皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の骨子について説明を受け、これを正式に了承しました。森衆院議長はさらに骨子をより具体化