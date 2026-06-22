ブラジャーをタンスにしまう際、半分に折って保管している方も多いのではないでしょうか。元下着販売員の漫画家・ちーちょろすさんの作品『悪いのはスタイルじゃなくて下着でした 一生モノの下着の教科書』の抜粋エピソード『下着オタクが伝授！生地が長持ちする下着のしまい方ポイント』では、正しい女性用下着の保管方法が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1.6万のいいねが寄せられました。【漫画】『悪い