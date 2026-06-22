辻希美が6月21日、自身のInstagramを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告し、多くの友人たちが駆けつけたバースデーパーティの様子を公開した。 （関連：【写真】辻希美、39歳の誕生日に夫婦で豪華パーティ開催！益若つばさ、ギャル曽根ら著名人も続々） 辻はInstagramに「時差投稿になりますが先日6月17日に39歳になりました」と報告し、自宅で盛大に行われたバースデーパӦ