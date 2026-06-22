「1番・指名打者」で先発し2試合連続安打…家族への思いが詰まったギアで躍動【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手の“1日だけの限定スタイル”が、日本ファンの間で反響を呼んでいる。大谷は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、2打数1安打1四球で7回に途中交代。普段とは異なる水色のギアを身にまとった姿が、「センスありす