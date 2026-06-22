日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。今大会初勝利を飾ったなか、試合後には微笑ましいやり取りが見られた。デンマーク１部のコペンハーゲンでチームメイトの日本代表DF鈴木淳之介とチュニジア代表FWエリアス・アシュリがユニホーム交換を行なったのだ。コペンハーゲンは公式インスタグラムで「日本がワールドカップでチュニジアに