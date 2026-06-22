現地６月21日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＧ第２節で、ベルギー代表と０−０で引き分けたイラン代表は、会場のロサンゼルス・スタジアムに感謝と誇りを示すメッセージを残した。オランダメディア『Voetbal International』が伝えている。「古代ペルシャから現代の文明国イランまで、イランの魂は生き続け、揺るぎない。ロサンゼルス、おもてなしをありがとう。我々は誇りを持ってロサンゼルスに来て、名誉を持ってプレーし