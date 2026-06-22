ファミリーレストラン「ジョイフル」は、公式アプリ会員限定で対象のキッズメニューを半額で提供する「キッズ半額キャンペーン」を、26日午後3時から29日午後2時59分までの4日間限定で実施する。【メニュー写真】ハンバーグプレート＆カレープレートなどが半額に長引く物価高騰で家計負担が増すなか、子育て世帯を応援する企画として展開。過去の開催時にも好評を集めた企画で、今回はジョイフル公式アプリ限定クーポンとして