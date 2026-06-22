山陽新幹線の「500系」車両＝2025年3月、福岡市JR西日本は22日、山陽新幹線で運行する「500系」車両の定期列車としての運行を、老朽化のため2027年1月13日に終えると発表した。今後は臨時列車として走らせ、27年7月までに完全に運転を終える。同社が唯一自社開発した車両で、1997年の導入当時、世界最速に並ぶ時速300キロで営業運転し、注目を集めた。また、JR西が所有する東海道・山陽新幹線の点検車両ドクターイエロー「T5」