「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏の次男で、サッカー系YouTuberグループ・LISEM（リゼム）のけーご（森保圭悟）が20日、自身のインスタグラムを更新。現在、東京・渋谷に設置されている森保監督の等身大フィギュアと並んだ“親子2ショット”を披露し、「似てるね!!笑」「良き写真」などと反響を呼んでいる。【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記